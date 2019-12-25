Лавров: мир только выиграет, если Запад будет вести с РФ такой же диалог, как в Женеве

В МИД РФ рассказали о проведенном саммите США-РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что мир только выиграет, если Запад будет вести с Москвой такой же конструктивный диалог, как состоялся в Женеве. Своей позицией чиновник поделился с участниками ежегодной научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего", организованной Фондом публичной дипломатии имени Горчакова. Спикер заметил, что саммит США-РФ принес конкретные результаты сторонам. В частности, начался диалог по вопросу стратегической стабильности в мире и профессиональные консультации в сфере кибербезопасности.

Состоялся российско-американский саммит в Женеве, тоже был конструктивный, честный разговор, если такой разговор будет подавать пример всем остальным действиям наших западных партнеров на международной арене, мир только выиграет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД напомнили, что готовы к встречам с американцами по любым вопросам, связанным с интересами и принципами человечества. Однако диалог должен быть основан на принципах уважения и равноправия, учета взаимных интересов и формирования баланса сил.

Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у российских границ.

Фото и видео: МИД России

