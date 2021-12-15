Лавров: компании из России "встают в очередь" для участия в российской промзоне в Египте

В МИД РФ оценили сотрудничество с Египтом.

Проект российской промышленной зоны в Египте имеет огромный потенциал, в связи с чем ряд отечественный компаний уже "встают в очередь" ради участия в ее работе. Такое заявление египетским журналистам для телеканала TeN TV сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Он отметил, что отношения между Каиром и Москвой вышли на такой уровень, какого еще не было в современной истории. В частности, министр оценил реализацию совместных крупных экономических проектов. Он напомнил о стимуляции российской промышленной зоны на территории республики.

У нее огромный потенциал. Она только запускается, а уже стоит очередь из российских компаний, желающих участвовать в ней, создавать свое производство. Данная программа создана с прицелом на региональное измерение. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению специалиста, проект будет способствовать не только развитию российско-египетского двустороннего партнерства, но также и придаст мощный импульс для экономическому роста страны.

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Фото и видео: МИД России

