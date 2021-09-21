Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Россия предложила включить Белоруссию в состав стран-гарантов договора с Украиной. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделал по результатам рабочей встречи с армянским коллегой в Москве. Эксперт уточнил, что в настоящее время между сторонами оговариваются и согласовываются все имеющиеся вопросы.
Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр России уточнил, что не будет вдаваться в детали переговорного процесса по российско-украинскому общению. Однако он заметил, что по просьбе киевского режима безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус государства должен сопровождаться альтернативными гарантиями по безопасности Украины. В числе стран, гарантирующих такие условия - постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также ряд других.
Кабмин обсудит расширение помощи от служб занятости при переезде для работы.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все