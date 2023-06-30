Лавров: РФ будет добиваться расширения СБ ООН за счет Азии, Африки и Латинской Америки

Глава МИД РФ рассказал о важности реформировать Совбез Всемирной организации.

Москва будет добиваться скорейшего расширения состава Совета Безопасности (СБ) ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что не менее важная задача перед государством стоит в сфере того, чтобы привести состояние главных органов Всемирной организации в соответствие с современными реалиями. В частности, речь идет о реформировании.

Запад перепредставлен абсолютно непропорционально, из 15 членов так называемый золотой миллиард занимает 6 мест, это нечестно, несправедливо. Поэтому мы будем добиваться как можно более скорого расширения членского состава СБ... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Запад не может подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине.

Фото и видео: МИД России