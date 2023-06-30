Лавров: Запад не может подтвердить обвинения России в военных преступлениях на Украине

Глава МИД РФ считает, что такие обвинения не опираются на факты.

Обвинения стран коллективного Запада и киевского режима в адрес России в военных преступлениях на Украине носят лишь характер, подтвердить их фактами эти государства не в состоянии. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами в Москве. Он добавил, что в РФ хотят того, чтобы все дискуссии опирались на факты, а также, чтобы "все было по-честному".

Говоря в целом о теме военных преступлений, обвинений в нарушении международного гуманитарного права, мало очень фактов, которые могли бы нам западные коллеги предъявить. Мы их просим обосновать свои заявления конкретными сведениями, доказательствами, но этого практически не происходит. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров назвал мятеж Пригожина передрягой.

Фото и видео: МИД России