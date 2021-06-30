Лавров: КНР обыгрывает США в торговле даже в рамках заложенных американцами правил в ВТО

Глава МИД РФ рассказал о том, почему США не хотят подпускать Пекин к реформам ВТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что КНР обыгрывает США в торговле даже в рамках заложенных американцами правил в ВТО (Всемирной торговой организации). Такое заявление министр по иностранным делам сделал в рамках интервью в "Большой игре", показанной в эфире Первого канала.

Пару лет назад тоже США при администрации Трампа высказывались за реформу ВТО, потому что на созданной американцами площадке в рамках глобализации…Китай их обыграл и продолжает обыгрывать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что США не случайно заблокировали работу органа по разрешению споров в ВТО. ранее туда Пекин направил не один десяток жалоб. За счет процедурных уловок американская сторона блокировала заполнение вакансий в данном органе. При этом если кворум не набрался, то институт не может функционировать. При этом к реформированию ВТО Вашингтон отказался подпускать Китай. В Белом доме заявили, что процессом займутся США и Европа.

Лавров: США и их союзники пытаются обесценить право вето в СБ ООН, это очень опасно.

Фото и видео: МИД России

