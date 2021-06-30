Лавров: США и их союзники пытаются обесценить право вето в СБ ООН, это очень опасно

Глава МИД РФ рассказал о том, к чему приведет отказ от принципа права вета.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров полагает, что США и их международные союзники пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН. Эту проблему и тенденцию чиновник назвал очень опасной. Такое мнение гость программы "Большая игра" высказал в эфире Первого канала. Глава МИД РФ добавил, что Запад планирует передать прерогативы из СБ в Генеральную Ассамблею.

…Путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, ….они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского министра, если бы не право вето, то ООН постигла бы та же судьба, что и Лигу Наций. Лавров считает, что если великие державы не имеют возможности использовать прерогативы и договариваться между собой, то ничего дельного произойти не может. Право вето заставляет стороны находить компромиссы и договариваться друг с другом.

Напомним, что 26 апреля состоится голосование по проекту резолюции ГА ООН. В ней поднимается вопрос о необходимости созыва заседания СБ ООН после каждого раза, когда страны использовали право вето.

Лавров: США пытаются создать "анти-ООН" на основе саммита за демократию.

Фото и видео: МИД России