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Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады

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По его словам, начиная со второго периода, сборная России играла неплохо.

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады. Его слова приводит издание "Чемпионат".

Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче.

Игорь Ларионов, главный тренер молодёжной сборной России по хоккею

По его словам, канадские хоккеисты вчетвером отыгрывали в обороне, лучше владели шайбой. Он рассказал, что в ходе игры сборная России меняла сочетания нападающих.

Ларионов отметил, что, начиная со второго периода, сборная России играла неплохо.

Теперь в матче за третье место РФ боборется либо с США либо с Финляндией.

Ранее мы писали, что молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею.

Видео: Youtube/Russia Hockey

Теги: ларионов, хоккей, чемпионат мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Хоккей,

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avernover
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