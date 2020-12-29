По его словам, начиная со второго периода, сборная России играла неплохо.

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады. Его слова приводит издание "Чемпионат".

Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Игорь Ларионов, главный тренер молодёжной сборной России по хоккею

По его словам, канадские хоккеисты вчетвером отыгрывали в обороне, лучше владели шайбой. Он рассказал, что в ходе игры сборная России меняла сочетания нападающих.

Ларионов отметил, что, начиная со второго периода, сборная России играла неплохо.

Теперь в матче за третье место РФ боборется либо с США либо с Финляндией.

Ранее мы писали, что молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею.

Видео: Youtube/Russia Hockey