Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады. Его слова приводит издание "Чемпионат".
Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче.
Игорь Ларионов, главный тренер молодёжной сборной России по хоккею
По его словам, канадские хоккеисты вчетвером отыгрывали в обороне, лучше владели шайбой. Он рассказал, что в ходе игры сборная России меняла сочетания нападающих.
Ларионов отметил, что, начиная со второго периода, сборная России играла неплохо.
Теперь в матче за третье место РФ боборется либо с США либо с Финляндией.
Ранее мы писали, что молодежная сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ по хоккею.
Видео: Youtube/Russia Hockey
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