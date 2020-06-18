Лахта Центр встретит Новый год световым шоу

Башня Лахта Центра засияет триколором и праздничной иллюминацией.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на башне Лахта Центра пройдет специальная световая программа, приуроченная к празднованию Нового года.

В пресс-службе комплекса сообщили, что в дополнение к постоянной зеленой новогодней подсветке на зданиях будет запущено праздничное световое шоу. В полночь башня окрасится в цвета российского флага.

После боя курантов на небоскребе начнется показ световых сценариев. В течение всей ночи будут поочередно демонстрироваться 12 различных программ, среди которых "Новогоднее настроение", "Зимнее утро", "Самоцветы", "Сияние", "Далекий космос" и другие тематические композиции.

Также отмечается, что зеленая подсветка сохранится на башне до 12 января. Световое оформление визуально превратит небоскреб в новогоднюю елку и будет работать ежедневно в темное время суток.

Фото: Piter.TV