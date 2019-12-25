Ладожскую палию выпустили во Владимирскую бухту

Рыбу вернули в естественную среду обитания для того, чтобы возместить ущерб.

Во вторник, 27 июня, во Владимирскую бухту Ладожского озера выпустили 1795 мальков ладожской палии. Об этом сообщили сегодня, 28 июня, в Комитете по природным ресурсам Ленобласти.

Рыбу вернули в естественную среду обитания для того, чтобы возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам при капитальном ремонте гидротехнического сооружения на реке Грузинка в Васкелово.

Отметим, что ладожская палия – представитель лососевых рыб на Северо-Западе. Палия живет в холодных водоемах на большой глубине, и именно поэтому ее выпустили во Владимирскую бухту.

Фото: Комитет по природным ресурсам Ленобласти