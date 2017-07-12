L'One рассказал об отношениях с BlackStar после ухода

Певец не доволен условиями, на которых они расстались с лейблом.

Лейбл BlackStar запрещает артисту L"One после ухода оставить свое имя и песни. Этим он поделился с поклонниками 11 июня в своем Instagram.

Оказалось, что певец не сотрудничает с музыкальным лейблом с 16 марта 2019 года. Теперь он не может выступать под своим сценическим именем и исполнять свои песни. Но певец не намерен сдаваться.

"Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но...Я не тот человек, который им это позволит", - написал он. Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Ранее Piter.TV рассказал об уходе из лейбла Егора Крида. Ему удалось покинуть BlackStar на выгодных условиях.

Фото: vk.com/lone_official_group