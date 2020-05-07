LG выпустила дизайнерский смартфон Velvet

LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
Новинка получила 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон имеет 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора – 4300 мАч. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, основная камера – 48 Мп, широкоугольная – 8 Мп и датчик грубины – 5 Мп.
Сканер отпечатка пальца встроен в дисплей. Также смартфон поддерживает сети пятого поколения, имеет порт USB-C, слот microSD.
Продажи в Южной Корее начнутся уже с 15 мая, стоимость LG Velvet составляет 899 800 вон (около 55 тысяч рублей).
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Видео: YouTube/ Argus World
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