У смартфона LG Velvet появится менее дорогая версия

Стоимость оригинальной модели – более $700.

Смартфон LG Velvet в скором времени может обзавестись более доступной модификацией. Готовящийся аппарат фигурирует под кодовым обозначением LM-G910.

Оригинальная версия смартфона была представлена около месяца назад. Устройство работает на процессоре Snapdragon 765G, поддерживает сети 5G. При этом стоимость модели совсем не маленькая – более $700.

Новый смартфон будет стоить на 20% меньше оригинальной версии. Гаджет будет работать на процессоре Snapdragon 845. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630. Однако поддержка 5G тут не предусмотрена.

Прочие характеристики, скорее всего, останутся неизменными. Это 6,8-дюймовый экран OLED, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимость 128 Гбайт, фронтальная камера на 16 Мп, основная камера с тремя модулями на 48, 8 и 5 Мп.

Видео: YouTube/ Argus World