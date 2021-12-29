ЛЕНПОЛИГРАФМАШ и Сбер предлагают открыть бизнес в формате "одного окна" и приглашают на встречу по финансовым вопросам для бизнеса

Теперь предприниматели могут зарегистрировать ИП или ООО без оплаты госпошлины.

У предпринимателей появилась новая функция. Теперь зарегистрировать бизнес можно в режиме "одного окна".

Такая услуга доступна в Технопарке ЛЕНПОЛИГРАФМАШ благодаря соглашению со Сбером. Предприниматели могут не только зарегистрировать ИП или ООО без оплаты госпошлины, но и бесплатно открыть расчетный счет без визита в банк, получить консультацию по ведению бизнеса и работе с электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Мы стремимся сформировать широкую инфраструктуру для развития технологических предпринимателей и инновационных стартапов. Возможность регистрации бизнеса и открытия счета в режиме "одного окна" на территории Технопарка – еще один шаг на пути к этой цели. Кроме этого, мы готовы предоставлять различные сервисы как малым предприятиям, так и растущим производственным компаниям – расширение партнерской сети помогает нашим резидентам получать более широкий спектр услуг. Даниил Старковский, директор Технопарка ЛЕНПОЛГИРАФМАШ

Каждое новое поколение предпринимателей демонстрирует более высокий уровень финансовой грамотности. Сегодня большая часть финансовых операций уходит в диджитал, и молодое поколение прекрасно ориентируется в этом цифровом мире. На встречах с начинающими бизнесменами мы уже говорим не столько о базовых вопросах, сколько о возможностях, которые для них раскрывает сотрудничество с крупными финансовыми партнёрами. Анатолий Песенников, директор головного отделения Сбербанка по Петербургу

17 февраля в Технопарке состоится встреча из цикла "Навигатор по Сколково". Главной темой обсуждения станет финансовая поддержка бизнеса. Предусмотрен комбинированный формат встречи онлайн и оффлайн. Участие бесплатное. Для регистрации нужно перейти по ссылке: https://tboil.spb.ru/events/actual/89638/ .

Фото: пресс-служба Сбера