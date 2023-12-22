В Петербурге в офисах Сбера можно оформить сим-карты популярных сотовых операторов

Можно просто зайти за сим-картой или оформить её в дополнение к финансовой услуге, за которой вы пришли в офис.

Во всех офисах Сбербанка в Санкт-Петербурге можно оформить сим-карты ключевых сотовых операторов. Любой посетитель офиса может воспользоваться данной услугой. Можно просто зайти за сим-картой или оформить её в дополнение к финансовой услуге, за которой вы пришли в офис.

Чтобы получить услугу, необходимо выбрать в меню электронной очереди раздел "Сервисы для жизни". Сотрудник банка проконсультирует по тарифным пакетам и поможет оформить оптимальный вариант, который выберет пользователь.

Мобильная связь сегодня – важная составляющая нашей повседневной и деловой жизни, а прийти в Сбер за решением сразу нескольких вопросов проще, чем обойти различные профильные компании. Это экономит силы и время. Наши сотрудники помогут с выбором и быстро подключат сим-карту одного из ключевых операторов. Кроме этого, у нас доступен широкий спектр других нефинансовых сервисов: можно бесплатно установить полезные приложения на смартфон, получить справку для предоставления в госорганы, получить консультацию по оформлению налогового вычета, сделать копию или распечатать документ и многое другое. Мы рады видеть наших клиентов чаще и будем дальше создавать для них поводы приходить в Сбер. Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

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Фото: unsplash