Новое медицинское оборудование для узких исследований, обновление помещений и инженерной инфраструктуры: впервые с момента постройки в 1965 году Кузьмоловскую поликлинику капитально отремонтируют. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.
По ремонту поликлиники в Кузьмолово получено положительное заключение экспертизы, выделена субсидия на проведение работ в 2025 году. На период капремонта в поликлинике будет спланирована маршрутизация пациентов по другим подразделениям Токсовской больницы.
После капитального ремонта качество медпомощи улучшится для 13 тысяч прикрепленных к ней жителей Варкалово, Кузьмоловского, Куялово, Капитолово, Мистолово, Савочкино и Энколово.
Фото: администрация Ленобласти
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