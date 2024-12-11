Это первый капитальный ремонт с момента постройки в 1965 году.

Новое медицинское оборудование для узких исследований, обновление помещений и инженерной инфраструктуры: впервые с момента постройки в 1965 году Кузьмоловскую поликлинику капитально отремонтируют. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

По ремонту поликлиники в Кузьмолово получено положительное заключение экспертизы, выделена субсидия на проведение работ в 2025 году. На период капремонта в поликлинике будет спланирована маршрутизация пациентов по другим подразделениям Токсовской больницы.

После капитального ремонта качество медпомощи улучшится для 13 тысяч прикрепленных к ней жителей Варкалово, Кузьмоловского, Куялово, Капитолово, Мистолово, Савочкино и Энколово.

Фото: администрация Ленобласти