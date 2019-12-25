Водитель "Мазды" сбил забор, задел людей, поцарапал машину и скрылся

На следующий день очевидец видел ту же машину на эвакуаторе.

Издание "Мегаполис" сообщило, что красная машина марки "Мазда" выехала с проезжей части на газон у дома № 23/3 по Варшавской улице. Там водитель задел людей, попытался объехать припаркованные авто, поцарапал машину, а после поспешил скрыться.

Очевидец сообщил, что водитель "Мазды" позже вернулся, чтобы найти оторванный госномер, но ничего не нашел. Чуть позже днем, проезжая по Витебскому проспекту, этот же свидетель увидел на эвакуаторе ту же машину, она была разбита и без задней двери.

Сообщается, что пешеходы не пострадали.

Ранее мы писали, что очередной делимобиль бросили в кювете.

Фото: pixabay.com