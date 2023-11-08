Куренков: с 2018 года Госдума приняла 46 законов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС

По его словам, вопросы безопасности жизни и здоровья граждан находятся под пристальным вниманием депутатского корпуса.

C 2018 года Госдума приняла 46 законов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на правительственном часе в Госдуме.

По словам главы ведомства, вопросы безопасности жизни и здоровья граждан страны находятся под пристальным вниманием депутатского корпуса. Он выразил признательность Комитету по безопасности и противодействию коррупции как основному комитету, который организовывает законодательное обеспечение деятельности МЧС

Ранее Куренков поручил провести учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева".

Видео: Дума ТВ