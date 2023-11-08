Куренков: с 2018 года Госдума приняла 46 законов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС

C 2018 года Госдума приняла 46 законов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на правительственном часе в Госдуме.
По словам главы ведомства, вопросы безопасности жизни и здоровья граждан страны находятся под пристальным вниманием депутатского корпуса. Он выразил признательность Комитету по безопасности и противодействию коррупции как основному комитету, который организовывает законодательное обеспечение деятельности МЧС
Ранее Куренков поручил провести учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева".
Видео: Дума ТВ
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