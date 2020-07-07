Куренков поручил провести учения по ликвидации массового ДТП на трассе М-11 "Нева"

Глава ГУ МЧС призвал привлечь к мероприятиям власти регионов, через которые проходит дорога "Нева".

ГУ МЧС России планирует в ноябре текущего года провести масштабные учения по ликвидации массовой автомобильной аварии на трассе М-11 "Нева". Соответствующее заявление глава профильного экстренного ведомства Александр Куренков сделал в ходе выступления правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности. Чиновник предложил коллегам привлечь к мероприятиям представителей РЖД, территориальные силы и средства тех регионов страны, через которых идет дорога. Речь идет о столице, Подмосковье, Новгородской, Ленинградской областях и Петербурге.

Для совершенствования практических навыков по реагированию в третьей декаде ноября необходимо провести комплексное межведомственное учение по ликвидации массового дорожно-транспортного происшествия на скоростной автомагистрали М-11 "Нева". Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Эксперт добавил, что максимально приближенных к реальным условиям, важно особое внимание уделить порядку прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия. В 2023 году специалисты ликвидировали последствия более 13 тысяч ДТП, произошедших на дорогах федерального значения.

Кадыров встретился с главой МЧС.

Фото и видео: ГУ МЧС России