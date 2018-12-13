Курехин и "Гоблины". Пять интересных имен предстоящего фестиваля SKIF-2019

Piter.TV указывает, за кем из музыкантов стоит следить внимательнее всего.

Не будет преувеличением, если фестиваль SKIF назвать одной из "визитных карточек" Петербурга. Уже в 23-й раз в одной точке соберутся наиболее перспективные группы из России и со всего мира. Причем подбор музыкантов ведется со вкусом – персона Сергея Курехина обязывает. В программе традиционно появляется не только музыка, но также и мультимедиа, видеоарт.

Главным гостем фестиваля, который пройдет 17 мая на Новой сцене Александринского театра, станет итальянская группа Goblin. Любителям кино прог-рокеры под руководством Клаудио Симонетти известны по саундтреку к фильму "Суспирия" Дарио Ардженто. Пионер итало-диско написал музыку и к другим работам мастера "джалло" – "Кроваво-красное" и "Рассвет мертвецов". Группа уже приехала в Петербург и готовится к предстоящему выступлению.

Поскольку цель фестиваля SKIF – открывать новые имена, то мы остановимся на персонах пяти музыкантов, которые заинтересовали Piter.TV больше всего.

Можно предположить, что музыку корейского дуэта Miyeon & Park Je Chun для фестиваля выбрал бы сам Капитан. По интонации импровизационный дуэт пианино и перкуссии отлично дополняет друг друга и в альтернативной вселенной стал бы прекрасным дополнением к "Поп-механике".

В кругу экспериментаторов за рок отвечает группа White Wine из Лейпцига. Конечно, критики относят группу к арт-року, но студийные записи команды дают слушателю большую палитру жанров. Тем интереснее посмотреть, как это зазвучит на петербургской сцене.

Судя по страницам в соцсетях, московский дуэт Marzahn пока не располагает большим количеством выпущенных треков. Но имеющийся материал интересен сам по себе: так сочетаются элементы пост-панка и абстрактного хип-хопа. Причем песни исполняются на несуществующем диалекте немецкого языка. Вполне органичный саундтрек для прогулок по неуютному району на окраине Берлина.

Постоянных петербургских соседей – финскую музыкальную сцену – представляет певица Lau Nau. В записях Лауры Науккаринен можно найти целый "скрытый мир": аналоговые синтезаторы, шумы и народные инструменты. Для размеренного погружения самое то!

Глава II – проект максимально "эстетский", но от этого не менее привлекательный для слушателя. На первый взгляд, студийные версии песен петербургской группы кажутся сложносочиненным ответом Монеточке. Но даже из ее уст строки "Смена власти – что может быть прекрасней? Смена власти – что может быть ужасней?" не звучали бы так угрожающе. А как это будет звучать живьем?

Также в лайн-апе фестиваля: Blurt (Великобритания), Thomas Azier (Нидерланды), CEEYS (Германия), Егор Забелов (Беларусь), Timid Kooky (Литва), Seven Knives (Санкт-Петербург), Low Kick Collective (Санкт-Петербург). Все зарубежные коллективы выступят в Петербурге впервые.

Фото: Павел Пахомов, Вера Серебрякова, предоставлено организаторами