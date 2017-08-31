Курбан-байрам 21 августа 2018 года: история и традиции праздника, изменение в движении транспорта и работе метро

Piter.TV расскажет вам о праздновании традиционного исламского праздника Курбан-байрама в Петербурге.

Во вторник, 21 августа, мусульмане будут праздновать Курбан-байрам. Это традиционный исламский праздник окончания хаджа (половничества), который отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Дата великого дня ежегодно меняется и зависит от Лунного календаря. Потому каждый год она смещается на полторы-две недели (например, в 2017 году Курбан-байрам праздновали 1 сентября).

История праздника Курбан-байрам

У мусульман существует придание, согласно которому во сне к Ибрахиму (исламский пророк и проповедник) явился ангел Джабраил и передал ему наставление от Аллаха. Творец мира и Господин Судного дня захотел получить в жертву сына Ибрахима. В священной книге имя не названо, однако мусульмане всегда упоминают старшего сына Исмаила. В свою очередь в Библии фигурирует имя другого сына — Исхака.

После того, как Ибрахим проснулся, он отправился в долину Мина, где ныне располагается Мекка, и начал приготовления. Сын был послушен отцу, поэтому плакал и молился, но не сопротивлялся. Когда Ибрахим взял нож и попытался зарезать сына, он не смог этого сделать. Аллах заменил жертву бараном, а Ибрахиму за послушание даровал второго сына — Исхака.

Название праздника

Арабское название праздника "Ид аль-Адха" переводится как "праздник жертвы". В русском языке закрепилось другое название Курбан-байрам. По версии Афанасия Никитина, первая часть "Курбан" происходит от тюркского "жертва" (от арабского "забих"). Ворая часть "Байрам" от общетюркского слова "праздник". Часто вместо "Байрам" употребляется "Айт" (от арабского "праздник").

Традиции Курбан-байрама

В этот праздничный день мусульмане должны принести в жертву барана, верблюда или корову (зависит от достатка и размера семьи). Однако не всякое животное подойдет для жертвоприношения. Жертва должна соответствовать пяти критериям:

— не быть больной;

— не быть изможденной или недостаточно упитанной;

— не быть одноглазой и хромой;

— иметь целые уши и рога;

— животное должно достичь возраста шести месяцев (в некоторых исламских течениях — не менее года).

Перед забоем животного необходимо произнести молитву. Мясо жертвы нельзя продавать и обменивать. Треть мяса надо отдать соседям в качестве подарка, другую треть — передать бедным как милостыню, и только оставшуюся треть можно съесть в кругу родных и близких людей.

Курбан-байрам празднуется в течение трех дней. Жертву можно принести в один из этих праздничных дней, но наилучшим временем считается несколько часов после утренней молитвы первого дня.

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Во вторник, 21 августа, тысячи паломников соберутся у Соборной мечети в Петербурге, чтобы отпраздновать Курбан-байрам. Молитва начнется в 5:25 мск, проповедь — в 7:00. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" предупреждает петербуржцев о возможном закрытии "Горьковской" в связи с большим скоплением народа. Станция может быть недоступна на вход в утренние часы — с полуночи до 10 утра.

Кроме того, с 00:00 до 10 утра 21 августа перекроют движение по Кронверкскому проспекту. Проехать нельзя будет от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы и от Крестьянского переулка до Конного.

После проповеди мусульмане посещают кладбище, где молятся за умерших. Затем они возвращаются домой и совершают обряд жертвоприношения.

Фото: Википедия, Piter.TV

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