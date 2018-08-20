В Петербурге возбудили дело после убийства барана во дворе многоэтажки

Отец жениха на глазах невесты отсек голову животному.

После свадьбы с национальным колоритом полиция Пушкинского района Петербурга возбудила уголовное дело. Отец жениха на глазах невесты и местных жителей отсек голову барану. В сети появилось видео с места событий.

Действие происходило во дворе многоэтажки на Старорусском проспекте. Уголовное дело возбудили по статье 245 УК "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с публичной демонстрацией". Подозреваемым стал 45-летний приезжий из Азербайджана. Он является отцом жениха, который 15 ноября сыграл свадьбу в Шушарах.

Стоит отметить, что многие отнеслись к сцене с жертвоприношением в жилом массиве негативно. Даже единоверцы назвали этот поступок казусом и отметили, что кровопролитие в жилом массиве могли видеть не только взрослые, но и дети.

"Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций и обычаев, где бы я ни находился. Но так прямо у парадной принести жертвоприношение – это уже перебор", - написал один из пользователей интернета.

Ранее мы писали, что неизвестный попытался зарезать петербуржца в салоне автомобиля.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург