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Alena_Zinovieva
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В Петербурге возбудили дело после убийства барана во дворе многоэтажки

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Отец жениха на глазах невесты отсек голову животному.

После свадьбы с национальным колоритом полиция Пушкинского района Петербурга возбудила уголовное дело. Отец жениха на глазах невесты и местных жителей отсек голову барану. В сети появилось видео с места событий.

Действие происходило во дворе многоэтажки на Старорусском проспекте. Уголовное дело возбудили по статье 245 УК "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц с публичной демонстрацией". Подозреваемым стал 45-летний приезжий из Азербайджана. Он является отцом жениха, который 15 ноября сыграл свадьбу в Шушарах.

Стоит отметить, что многие отнеслись к сцене с жертвоприношением в жилом массиве негативно. Даже единоверцы назвали этот поступок казусом и отметили, что кровопролитие в жилом массиве могли видеть не только взрослые, но и дети.

"Ребята, я сам мусульманин и придерживаюсь традиций и обычаев, где бы я ни находился. Но так прямо у парадной принести жертвоприношение – это уже перебор", - написал один из пользователей интернета.

Ранее мы писали, что неизвестный попытался зарезать петербуржца в салоне автомобиля.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: жертвоприношение, мусульмане, убийство барана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 13:06

У себя на родине так делайте. Живя у нас, соблюдайте наши законы и правила.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:23

В смысле? Голову барану топором снести? 

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Аноним
Сегодня 13:47

совсем охренели , в горы пусть валят размножаться и не спускаются...

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