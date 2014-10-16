Кулеба: Украина не применяла оружие из США для ударов по Крыму

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим якобы не применял переданное американской стороной вооружения для ударов по Крыму. Об этом глава украинского министерства по иностранным делам упомянул в ходе интервью для американского телеканала PBS. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, использовались ли поставки западной военной помощи для атаки по объектам полуострова и Севастополя.
Нет.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Напомним, что в конце августа 2022 года власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в ряде местных городов.
Кулеба рассказал о переговорах с властями США о поставке ракет большей дальности.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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