На Украине верят в то, что США изменят свою позицию по отказу выдать Киеву данный вид оружия.

Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с властями США о поставке ракет большей дальности. Соответствующей информацией чиновник поделился с американскими журналистами с телеканала PBS.

Да, они нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр украинского внешнеполитического ведомства заметил, что данные переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять киевскому режиму эти вооружения. Кулеба не исключил такого варианта, что Пентагон и Белый дом в итоге ответят положительно на просьбы Киева по поставкам конкретного вида оружия.

Кулеба припомнил США их ошибки.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour