Украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с властями США о поставке ракет большей дальности. Соответствующей информацией чиновник поделился с американскими журналистами с телеканала PBS.
Да, они нам нужны. И у наших генералов отличная линия связи с американскими генералами. Они обсуждают этот вопрос.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Министр украинского внешнеполитического ведомства заметил, что данные переговоры продолжаются несмотря на заявления Вашингтона о том, что он не собирается поставлять киевскому режиму эти вооружения. Кулеба не исключил такого варианта, что Пентагон и Белый дом в итоге ответят положительно на просьбы Киева по поставкам конкретного вида оружия.
Кулеба припомнил США их ошибки.
Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour
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