Кукольный спектакль "Маша и Медведь"
Сегодня, 12:00
Спектакль покажут 1 февраля в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Кукольный спектакль представит Филармония для детей и молодежи. Зрители узнают, как плетутся корзины и как они используются в хозяйстве. 

Постановка возникнет из корзины. Появятся домик с покатой крышей, большие штоковые марионетки и куклы поменьше. Начнется сказка про непослушную девочку Машу, которую избаловали Дед и Баба, про доброго Медведя, научившего девочку быть хозяйкой в доме. История получилась чудесной и поучительной! 

Автор пьесы и режиссер – Никита Шмитько. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

