Кукольный спектакль "Маша и Медведь"

Кукольный спектакль представит Филармония для детей и молодежи. Зрители узнают, как плетутся корзины и как они используются в хозяйстве.
Постановка возникнет из корзины. Появятся домик с покатой крышей, большие штоковые марионетки и куклы поменьше. Начнется сказка про непослушную девочку Машу, которую избаловали Дед и Баба, про доброго Медведя, научившего девочку быть хозяйкой в доме. История получилась чудесной и поучительной!
Автор пьесы и режиссер – Никита Шмитько.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
