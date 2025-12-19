Кукольный спектакль "Маша и Медведь"

Спектакль покажут 1 февраля в филиале КДЦ "Московский" на Варшавской. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Кукольный спектакль представит Филармония для детей и молодежи. Зрители узнают, как плетутся корзины и как они используются в хозяйстве.

Постановка возникнет из корзины. Появятся домик с покатой крышей, большие штоковые марионетки и куклы поменьше. Начнется сказка про непослушную девочку Машу, которую избаловали Дед и Баба, про доброго Медведя, научившего девочку быть хозяйкой в доме. История получилась чудесной и поучительной!

Автор пьесы и режиссер – Никита Шмитько.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия