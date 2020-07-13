Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

Глава Счетной палаты РФ считает, что доминирование крупных госинститутов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке. Об этом бывший министр экономики сказал во время выступления в Совете Федерации.
Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов
Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты также добавил, что по устойчивости финансовой системы РФ находится на 120 месте в мире.
Ранее Алексей Кудрин провел лекцию в Российской экономической школы, где рассказал студентам, что застое в российской экономике и оценил введение в стране налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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