  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:09
47
Rybka123
Код вставки плеера

Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

0 0

По его словам, по устойчивости финансовой системы РФ находится на 120 месте в мире.

Глава Счетной палаты РФ  считает, что доминирование крупных госинститутов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке. Об этом бывший министр экономики сказал во время выступления в Совете Федерации.

Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов
Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты также добавил, что по устойчивости финансовой системы РФ находится на 120 месте в мире.

Ранее Алексей Кудрин провел лекцию в Российской экономической школы, где рассказал студентам, что застое в российской экономике и оценил введение в стране налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии