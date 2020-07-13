Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

По его словам, по устойчивости финансовой системы РФ находится на 120 месте в мире.

Глава Счетной палаты РФ считает, что доминирование крупных госинститутов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке. Об этом бывший министр экономики сказал во время выступления в Совете Федерации.

Стабильность работы в финансовом секторе очень рискованная, много рисков. Один из факторов нашего низкого положения - доминирование крупных государственных институтов

Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты также добавил, что по устойчивости финансовой системы РФ находится на 120 месте в мире.

Ранее Алексей Кудрин провел лекцию в Российской экономической школы, где рассказал студентам, что застое в российской экономике и оценил введение в стране налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей.

Видео: YouTube / Совет Федерации