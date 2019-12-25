Куда сходить в Петербурге на выходных 4 и 5 декабря

Piter.TV предлагает подборку мероприятий на субботу и воскресенье.

В выходные в Петербурге будет по-настоящему снежно и морозно: самое время доставать ледянки и ватрушки и искать горки для катаний (одна уже точно открылась в Никольских рядах), лепить снеговиков и гулять по заснеженным паркам с термосом горячего чая. Если к зимним забавам вы пока не готовы, Piter.TV предлагает подборку живых мероприятий, на которые можно сходить в субботу и воскресенье.

Суббота, 4 декабря

В Доме Радио в первый зимний выходной расскажут о композиторе Дмитрии Шостаковиче, его знаменитых симфониях и образах Петербурга в его произведениях. Лекцию проведет историк музыки и музыкальный критик Иосиф Райскин, который вдоль и поперек изучил творчество Шостаковича и написал монографию о судьбе композитора. Лекция будет одинаково интересна и любителям классической музыки, и тем, кто интересуется историей Петербурга. Лекция бесплатная, но требует предварительной регистрации.

Начало в 17.00, ул. Итальянская, 27.

Любителям рукоделия рекомендуем необычный и милый мастер-класс в библиотеке Маяковского на Охте: там соберут новичков и профессиональных вязальщиц. Тех, кто впервые взял в руки спицы, научат набирать петли и объяснят техники вязания, а мастера поделятся опытом. Кроме того, в рамках мастер-класса можно будет помочь благотворительному проекту "Хурма": оставить пряжу, из которой волонтеры свяжут теплые носки, шапки и варежки для бездомных людей.

С собой нужно обязательно взять пластиковые или металлические спицы толщиной 2,5-4,5 мм и пряжу приглушённых оттенков, чтобы хорошо видно было вязку при обучении. На мастер-класс необходимо зарегистрироваться, сам он бесплатный.

Начало в 14:00, Большеохтинский проспект, 8.

Вечером в библиотеке БИРО начнется моноспектакль "Владимир Высоцкий – Гамлет" от театра малых форм. Постановку сложили из стихов и песен Высоцкого и выдержек из воспоминаний его современников. Авторы отмечают, что одним спектаклем невозможно объять все творчество Высоцкого, но и то, что вошло в постановку, сможет произвести впечатление. В главной роли – актер Валентин Пампура. Спектакль бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Начало в 18.00, Московский проспект, 150.

Воскресенье, 5 декабря

Во второй выходной рекомендуем лекцию о петербургском метро и его строительных прогнозов от инженера и исследователя подземки Дмитрия Графова. Эксперт расскажет, как появился и развивался подземный внеуличный транспорт города, какие мифы и загадки окутывают метро, а также обсудит со слушателями возможные прогнозы. Например, построят ли станцию метро в Полюстрово. Лекция бесплатна, но нужна регистрация.

Начало в 14:00, ул. Маршала Тухачевского, 31 б.

Поклонникам кинематографа можно целый день провести в стенах "Ленфильма" или Лендока – они стали площадками для международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний". Фестиваль идет с 1 по 6 декабря, поэтому и на субботу, и на понедельник можно присмотреть для досуга что-нибудь интересное. В воскресенье организаторы подготовили к просмотру картины на космическую тему: "Комета", "Обозревая небо", "За пределами Луны" и множество других малоизвестных зарубежных и отечественных фильмов. Полное расписание и билеты на фильмы имеются на сайте фестиваля.

Напоследок оставим выставочную рекомендацию: в "Артмузе" обновили экспозиции, и теперь в галереях появились красивейшие натюрморты во льду Людмилы Волковой, мрачные коллажи Павла Булвы, японские нежные акварели Ольги Лебедевой, инопланетные картинки Риты Хаак. Все работы совершенно разные и по-своему удивительные. Вход в "Артмузу" бесплатный, поэтому не упустите возможность посмотреть все выставки сразу.

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Фото: pexels;