Куда сходить в Петербурге на выходных 27 и 28 ноября

Piter.TV предлагает подборку мероприятий на субботу и воскресенье.

В выходные в Петербург придет близкая к зимней погода – температура уйдет в небольшой, но устойчивый минус, ожидается снег. Наступает время придумывать и покупать подарки к Новому году, доставать гирлянду и свечи для украшения квартиры. А Piter.TV по традиции предлагает подборку живых мероприятий, на которые можно сходить в субботу и воскресенье.

Суббота, 27 ноября

Начать выходной культурный марафон можно с новой выставки в "Севкабель Порту": там собрали коллекцию плакатов, посвященных советским мультфильмам. Тем, кто спустя годы с удовольствием пересматривает "Чебурашку", "Шайбу!", "Ну, погоди!" и прочие любимые мультики из детства, выставка особенно понравится. По экспозиции также можно посмотреть развитие отечественной анимации, различные видеофрагменты и киноафиши. Выставка приурочена к 85-летию "Союзмультфильма" и проработает до 12 декабря. Билеты можно купить на месте.

Вход с 12.00, площадка "Бойлерная", Кожевенная линия, 40.

Еще в субботу начнется фестиваль искусств Востока DAIRAFEST, который будет идти вплоть до вечера воскресенья. В этом году он посвящен Индии, мифам о культуре этой страны, ее традициях и звуках. В программе запланирован гала-концерт индийского певца Махеша Винаякрама в Государственной Академической капелле, фестиваль INDIAN DAY в пространстве FREEDOM, на котором гостям покажут индийские фильмы, прочтут лекции об истории и культуре Индии, устроят несколько танцевальных перформансов и театральных показов, откроют выставку фоторабот и тематический фудкорт. Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.

В Открытой Гостиной библиотеки имени Лермонтова в субботу запускают цикл лекций с проектом Театрология, первая встреча будет посвящена истории театра "От инстинкта театральности Николая Евреинова до сайт-специфик Эрики Фишер-Лихте". Театровед и доктор искусствоведения Вадим Максимов расскажет, как из культа Диониса возникла трагедия, как древнегреческие форматы сменились древнеримскими аналогами, расскажет о средневековых жанрах, эпохе Ренессанса и итальянской сцене-коробке. В завершение лекции слушатели обсудят определение театра через соотношение с другими видами искусства. Вход свободный.

Начало в 16.00, Литейный пр., 17-19.

Воскресенье, 28 ноября

Начать второй выходной также предлагаем с выставки: в Ботаническом саду открывается праздничная экспозиция из растений и грибов, символизирующих Рождество и Новый год. На выставке собрали более 40 оригинальных работ российских и зарубежных ботанических художников. В традициях разных стран все показанные растения призваны традиционно украшать дома к празднику и олицетворять уют. Кстати, понравившуюся работу можно будет купить в подарок или себе домой. Билеты на выставку можно купить только в кассе Ботсада.

Выставка работает с 11.00, улица Профессора Попова, 2П.

После выставки можно наведаться в библиотеку имени Фрунзе, где пройдет любопытный мастер-класс филолога Натальи Романовой. Слушателям расскажут, почему современный человек ошибается в письме, даже если знает правила, какие существуют грамматические "вирусы", что такое Закон письма, а также покажут мемы о самых распространенных ошибках в наружной рекламе. Вход свободный!

Начало в 15.00, ул. Софийская, д.46, к.2.

Еще одна интересная лекция пройдет в лектории Планетария 1: там будут говорить о том, почему нашему мозгу нравятся или не нравятся произведения искусства. Если вы хотя бы однажды ловили себя на такой мысли, вам точно нужно узнать ответ. Психофизиолог Полина Кривых объяснит, как мозг обрабатывает информацию, пока человек смотрит на скульптуру, живопись, кино или слушает музыку, какие зрительные иллюзии делают архитектуру более интересной и что искусство берет из физиологии. Лекция бесплатная, но нужна предварительная регистрация.

Начало в 18.00, Набережная Обводного канала, 74 Ц

Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт / Sevkabel Port; unsplash