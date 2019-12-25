Куда сходить в Петербурге на неделе с 5 по 9 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 5 по 9 июля.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 5 по 9 июля.

Понедельник, 5 июля

В клубе "Мачты", что в "Севкабель Порту", покажут спектакль Невидимого театра, постановка называется "Я шагаю по Москве". По словам авторов, для многих людей эта строчка из одноименного фильма больше, чем просто песенка – что-то родное и отражающее ушедшую эпоху. Однако немногие знают, что эту песню написал сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов.

Спектакль обещает унести зрителей в прошлое, где тот самый Шпаликов "тает" в своем времени, отказываясь от двойничества, и пишет свои тексты без пафоса. Это постановка о Москве, настоящей дружбе и честной поэзии, воспоминаниях Шпаликова, а также о годах, по которым многие скучают.

Режиссер спектакля - Семён Серзин.

Начало в 20.00, Кожевенная линия, 40. Билеты можно приобрести здесь.

Вторник, 6 июля

В библиотеке "Бронницкая" пройдет вечер классической гитары. Звуки струн – это не только походные песни у костра, посиделки компанией на даче и музыка бардов. Это еще и вечная классика: Бах, Леньяни, Сайнс де ла Маса, Вилла-Лобос. Удивительно, но гитара умеет мастерски исполнять произведения, предназначенные, казалось, только для рояля или оркестра. Это докажет лауреат международных конкурсов Софья Друба.

Начало в 18.30, Клинский проспект, 17. Подробности по телефону 316-56-79.

Среда, 7 июля

В среду после работы можно прогуляться по Стремянной улице – во-первых, уютно и красиво, во-вторых, прогулка будет сопровождаться рассказом опытного экскурсовода. Надежда Гаврис поведает всем желающим об истории улицы, считающейся одной из старинных в Петербурге, а также поделится фактами о слонах на Стремянной, жителях улицы в разные эпохи, доме-сказке и местах, где снимали фильмы.

Начало в 18.00, сбор у дома №20 по Стремянной улице. Участие стоит 200 рублей – записаться на экскурсию и заплатить можно в кассе библиотеки "На стремянной" перед прогулкой.

Четверг, 8 июля

В Петербург приезжает Хибла Герзмава – яркая оперная дива, народная артистка РФ и лауреат нескольких престижных международных конкурсов и премий. Звезда мировой оперы уже много лет служит театру имени Станиславского и Немировича-Данченко, где исполняет ведущие партии для сопрано. Кроме того, оперная дива любит экспериментировать и петь на стыке блюза, джаза и классики, чем завоевала признание мировых критиков.

8 июля Герзмава проведет сольный концерт, приуроченный к празднованию Дня Семьи. Сопровождать артистку будет музыка оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина. Многим этот коллектив известен по шоу "Голос" и "Голос. Дети".

На концерте будут присутствовать золотые и серебряные юбиляры семейной жизни, они получат награды администрации.

Начало в 19.00, БКЗ "ОКТЯБРЬСКИЙ" (Лиговский пр., 6). Билеты можно приобрести здесь.

Пятница, 9 июля

В атмосферной Петрикирхе вечером пятницы будет звучать музыка Вивальди. Помимо легендарных "Времен Года" великий композитор написал множество впечатляющих опер и струнных концертов, и некоторые из них услышат зрители. Музыку Вивальди любят и ценят до сих пор, его произведения называют красивыми и мощными, а имя композитора известно во всем мире. Великолепный концерт, который позволит ценителям открыть творчество итальянского музыканта с новой стороны.

Начало в 19:00. Петрикирхе, Невский пр-т, 22-24. Билеты можно приобрести здесь.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: pexels; ВКонтакте / Мачты; библиотека Лермонтова; предоставлено организаторами