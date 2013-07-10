Куда сходить в Петербурге на неделе с 4 по 8 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 4 по 8 октября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 4 по 8 октября.

Понедельник, 4 октября

Остаток первого рабочего дня недели можно провести в Открытой Гостиной библиотеки имени Лермонтова. Там откроется мистическая выставка "Пограничье / in-between" о переходе между волшебным и повседневным мирами. Создательницы выставки (Хельга Зинзивер, Катя Никифорова, Настя Яцхей и другие) по-своему рассматривают растиражированное в массовой культуре и кинематографе противопоставление миров. Вечер будет сопровождаться живой музыкой от аудиохудожниц и мистическими импровизациями. Организаторы подчеркнули, что зритель сможет в общедоступном библиотечном зале или перейти за черный занавес и полностью погрузиться в выставку.

Событие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Выставка продлится до 23 октября.

Начало в 18.00, Литейный пр., 17-19.

Вторник, 5 октября

В фамильном доме семьи Бенуа пройдет творческий вечер петербургских музыкантов Александра Васильева и Андрея Телкова. Исполнять будут признанные шедевры кларнетового репертуара и не известные петербургскому слушателю современные произведения. Кроме того, программу будет комментировать артист Заслуженного коллектива России и преподаватель Санкт-Петербургской Консерватории Александр Васильев. Заказать билеты на концерт можно по телефону +79219657550.

Сама квартира именитого архитектора Леонтия Николаевича Бенуа стоит отдельного внимания – гостей познакомит с ней директор светского салона Анастасия Бенуа. Рассказы о старинных интерьерах, полотнах, скульптурах, воссоздании квартиры потомками, жизни Бенуа и его большой семьи завершатся общим чаепитием.

Начало в 20.00, 3-я линия В.О., 20.

Среда, 6 октября

В среду стартует II Международный фестиваль дебютного кино, площадками для которого станут Новая Голландия, киноцентр "Родина" и Дом Кино. В фестивале заявлены две конкурсные и пять специальных программ, зрителям покажут более 60 картин современных режиссеров-дебютантов, которых уже отметили на Каннском и Венецианском фестивалях и Берлинале. Помимо кинопоказов организаторы подготовили лекции и встречи с режиссерами, все это продлится до 13 октября. Полная программа представлена на сайте.

Открытием фестиваля 6 октября будет фильм "Будущее" режиссеров Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахера, впервые представленный в России. Картина рассказывает об итальянском поколении Z и ищет ответ на вопрос, легко ли быть молодым в современном мире, полном апокалиптических настроений. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

Начало в 22.00, "Актовый зал" в Новой Голландии, наб. Адмиралтейского канала, 2.

Четверг, 7 октября

В библиотеке "Точки зрения" пройдет любопытная лекция петербурженки Лены Николаевой, которая исследует советскую архитектуру города и ведет блог о малоэтажных домах Ленинграда. Слушателям расскажут о городе-саде и о том, где в Петербурге можно его найти, о кварталах малоэтажной застройки 1930-1960х годов, рабочих городках и немецких коттеджах. Любителям архитектуры и тем, кто хочет узнать о Петербурге больше, обязательно быть! Лекция бесплатная, но на нее нужно зарегистрироваться.

Начало в 19.00, ул. Стрельнинская д. 11.

Пятница, 8 октября

В последний послерабочий вечер советуем концерт-поединок в Петрикирхе. Музыканты разделятся на два лагеря – исполнители произведений Чайковского и исполнители сочинений Моцарта – и создадут диковинное сочетание для концерта классической музыки. Организаторы отмечают, что выступление будет подобно матрешке, поскольку содержит "необычность в необычности". В дополнение к необычному формату добавятся роскошное звучание органа и отличная акустика лютеранской кирхи. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00, Невский пр-т, 22-24.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Открытая Гостиная; ВКонтакте / Друзья семьи Бенуа, Виктория Собещук; Piter.TV; citywalls.ru