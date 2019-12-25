Куда сходить в Петербурге на неделе с 19 по 23 июля

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 19 по 23 июля.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 19 по 23 июля.

Понедельник, 19 июля

На вечер первого (и самого трудного, как принято считать) рабочего дня предлагаем творческую встречу с ведущей подкастов Кристиной Вазовски. Основательница студии "ТОЛК" ведет известные любителям подкасты "Извини, что голосовым", "Это провал", "К тебе или ко мне?", вошла в список 30 молодых и перспективных предпринимателей по версии Forbes. Кристина Вазовски расскажет, как устроена индустрия подкастов, как начать самому записывать подкасты и с какими проблемами можно столкнуться, в чем секрет успешного продукта. Поклонникам Вазовски советуют не забыть захватить ее книги, чтобы получить автограф на память.

Вход на встречу свободный. Начало в 19.00, Невский пр., 46

Вторник, 20 июля

Во вторник после работы можно расслабиться, отпустить мысли и посмотреть хорошее кино. В "Родине" на вечер как раз запланированы сразу несколько сеансов: будут показывать биографическую картину о влиятельном "безликом" модельере Мартине Маржела, знаменитую "Амели" о странной девушке, меняющей жизни других людей, и российскую мелодраму "Джетлаг" о двух влюбленных, оказавшихся на разных концах света. Подробное расписание есть на сайте кинотеатра, там же можно купить билеты на сеанс.

Среда, 21 июля

В прохладный вечер среды можно послушать музыку под открытым небом – на крыше Hi-Hat будут играть музыку великого Иоганна Себастьяна Баха. Зрителям докажут, что произведения Баха могут быть не только академичной классикой, но и современной эмоциональной музыкой. В дополнение к концерту – прекрасный вид на город и вкусные напитки из бара.

Начало в 20:00. Крыша Hi Hat Аптекарский проспект, 4. Билеты можно приобрести здесь.

Четверг, 22 июля

В галерее MOLBERT проведут экскурсию по выставке австрийской художницы Леа Фукс под названием "Бесконечный танец". Эта экспозиция – видение художницы современного общества. Фукс видит его чрезмерно рационализированным и оставляющим мало место для иррационального. И для танца. Во всей серии картин художницы людей танцуют, а автор выводит на первое место интуицию и чувства.

Вход свободный. Начало в 19.00, ул. Большая Конюшенная, 11, второй двор Капеллы

Пятница, 23 июля

В Открытой гостиной библиотеки имени Лермонтова устроят встречу для тех, кто хочет начать заниматься раздельным сбором мусора. Полезную информацию расскажет волонтер движения "Раздельный Сбор": что и куда можно сдать на переработку в Петербурге, как найти место для контейнеров дома и почему мифы о сортировке мусора неправдивы. Волонтер поднимет также тонкий психологический вопрос собственного имиджа в глазах знакомых, не разделяющих цели движения РСО.

Начало в 18:30. Литейный пр., 19. Вход свободный.

Тем, кому эта информация неинтересна или неактуальна, предлагаем провести вечер в звуках органной музыки. Виртуозный концерт, показывающий мастерство признанных музыкантов, пройдет в Петрикирхе. Мощь, красота и техничность – сильная смесь. которая точно оставит впечатление от вечера.

Начало в 19.00, Невский пр., 22-24. Билеты можно приобрести здесь.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: Instagram / krisvazovsky; pexels; кадр из фильма "Амели"; предоставлено организаторами концерта; Галерея MOLBERT