Куда сходить в Петербурге на неделе с 18 по 22 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 18 по 22 октября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 18 по 22 октября.

Понедельник, 18 октября

Вечером первого рабочего дня загляните в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме – там в галерее "Сарай" работает выставка о Марине Цветаевой. Поэтесса увлекалась фотографией, процесс создания карточек завораживал и изводил ее одновременно. Выставку собрали из снимков, которые создала сама Цветаева, и из фотографий, на которых запечатлена поэтесса.

Вход свободный, выставка проработает до 23 октября. Набережная реки Фонтанки, 34.

Вторник, 19 октября

Вечером вторника приезжайте в "Буквоед" – там с презентацией книги выступит классик российского юмора Семён Альтов. Заодно сатирик расскажет о создании своих лучших монологов 1970-2021 гг, ответит на вопросы читателей и подпишет книги.

Начало в 19.00, Невский пр-т., 46.

Среда, 20 октября

Для вечера среды советуем авторскую экскурсию журналиста и политолога Егора Сенникова по выставке "Стихи-Я-Петербург", которая сейчас работает в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков. Сенников поделится собственным взглядом на выставку о городе, расскажет о судьбах ленинградцев и петербуржцев, живших здесь в разных эпохах, а также об историях, происходивших за фасадами изображенных художниками зданий. Будет красочно и интересно!

На прогулку по выставке нужно зарегистрироваться, а затем выкупить билет в кассе музея веков до начала экскурсии.

Начало в 18.30, набережная канала Грибоедова, 103.

Четверг, 21 октября

В четверг предлагаем немного расслабиться и посидеть в кино: в киноцентре "Родина" будут показывать новинку, фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна". Драма с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли рассказывает об эксцентричном аристократе Луисе Уэйне, который рисует антропоморфных котов и слишком сильно уходит в свои выдуманные причудливые миры. Что примечательно, фильм пустят на экран в оригинале с русскими субтитрами.

Чуть позже в этот же вечер в "Родине" начнется показ кино 5-го Международного кинофестиваля спортивных фильмов SNOWVISION. В рамках этого события зрителям представят картины "Корни" и "Неспокойное море". Первый фильм посвящен фристайлу и молодому поколению лыжников, особая изюминка картины – впечатляющие ночные пейзажи гор. Вторая лента рассказывает об исследователях севера, рискующих жизнью ради вод Норвегии и скал Квенангстиндана.

Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра или в его кассах.

Пятница, 22 октября

Завершить рабочую неделю можно необычным форматом музыкального вечера – лекцией-концертом. Джазовый музыкант из Петербурга Максим Медведев расскажет об истории развития саксофона и дополнит лекцию живыми звучными иллюстрациями. Молодой лауреат Международного джазового конкурса владеет альт-, сопрано- и тенор-саксофонами, кларнетом, фортепиано, а также пишет оригинальную музыку, регулярно принимает участие в крупных джазовых фестивалях и выступает сразу в четырех коллективах в Петербурге и Финляндии.

Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Начало в 19.00, Ленинский пр. 92/1.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Галерея "Сарай"; altov.ru; ВКонтакте / Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков; ВКонтакте / Киноцентр "Родина" (Санкт-Петербург)