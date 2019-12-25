Куда сходить в Петербурге на неделе с 13 по 17 сентября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 13 по 17 сентября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 13 по 17 сентября.

Понедельник, 13 сентября

По окончании рабочего дня загляните в Главный штаб Эрмитажа – недавно там заработала выставка "Glasstress. Окно в будущее". Экспозиция собрана из работ более 50 художников, архитекторов, дизайнеров и живописцев со всего мира, и все они – из стекла. С помощью стеклодувов Мурано творцы воплотили в стекле различные образы, в хрупких работах осмысляются исторические события и современные процессы, философия материала и личный опыт художников. Проекту уже 10 лет, и он постоянно сопровождает Венецианскую Биеннале, а также путешествует по музеям мира.

Завораживающие скульптуры, инсталляции, люстры и видеоарт будут показывать в Штабе до конца октября. Билеты на выставку можно приобрести на официальном сайте Эрмитажа.

Дворцовая пл., 6–8

Вторник, 14 сентября

Как насчет творческой встречи? В "Буквоеде" на Невском соберутся создатели и исполнители проекта "Флора", который скоро представят в галереях Эрмитажа – уникальное сочетание театра, музыки, танца и перформанса. Писатель Виктор Мартинович, актриса Анна Вартаньян, режиссёр-постановщик Жаклин Корнмюллер и драматург Питер Вольф расскажут о шедеврах из коллекции Эрмитажа через тот самый синтез искусств. Музыканты, писатели и актеры попробуют озвучить сюжеты с великих полотен, а те, в свою очередь, оживут благодаря технологиям.

Организаторы подчеркивают, что слушатели получат новый художественный опыт. Конечно public-talk завершится сессией вопросов и ответов, поэтому не стесняйтесь о чем-то полюбопытствовать у гостей "Буквоеда".

Начало в 19.00. Невский пр-т, 46. Вход свободный.

Среда, 15 сентября

Еще одна выставка? Почему бы и нет! В "Севкабель Порту" представят проект российского художника Игоря Баранова о безопасности. В своих работах, объединяющих графику, живопись, инсталляции, Баранов осмысляет само понятие "безопасность" в контексте пандемии коронавируса и изменением геополитической ситуации в мире. На выставке зритель сможет проследить процесс формирования безопасности: от древних крепостей до современных утопий.

Выставка проработает до 23 сентября и открыта для всех желающих. Кстати, на ее открытии 15 сентября с 21.00 до 23.00 обещают диджей-сеты.

Кожевенная линия, 40.

Четверг, 16 сентября

Помните о проекте "Флора", о которой рассказывали во вторник в "Буквоеде"? 16 сентября состоится его премьерное открытие. Покупайте билеты и непременно приезжайте посмотреть.

Хороший план на вечер – зайти в Планетарий №1. Можно и звезды посмотреть, и на органный концерт остаться. С четверга здесь, под куполом с проекцией звездного неба, стартует целая серия органных выступлений. Символично, что каждое из них посвящено разным планетам. В программе заявлены как шедевры классики, так и произведения авторов нового поколения, поэтому зрелище понравится и тем, кто только "пробует" органную музыку на вкус, и заядлым любителям. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 21.00. Наб. Обводного канала, 74Ц

Пятница, 17 сентября

Завершить рабочую неделю уже по традиции можно музыкой – в Петрикирхе будут играть фортепианный концерт великого Антонио Вивальди. Под сводами лютеранской церкви и бессмертные "Времена года", и редкие оперные арии композитора прозвучат особенно атмосферно и впечатляюще.

Начало в 19:00 Петрикирхе, Невский пр., 22-24

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: Piter.TV; Государственный Эрмитаж; sevcableport.ru; предоставлено организаторами