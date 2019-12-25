Куда сходить в Петербурге на неделе с 11 по 15 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 11 по 15 октября.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 11 по 15 октября.

Понедельник, 11 октября

В одном из павильонов киностудии "Ленфильм" уже неделю работает выставка "Быть тореро", посвященная испанскому тореадору Пепину Лириа. Если вы еще не были там, рекомендуем! Выставка умело погружает в атмосферу поединка: фотографии подчеркивают настоящие эмоции и испанскую страсть матадора, антураж создает ощущение присутствия на арене с быками. Автором фотопроекта стал давний друг Лириа Виктор Христенко, который проникся корридой несколько лет назад.

Вход на выставку бесплатный, она работает каждый день с 11.00 до 21.00.

Каменноостровский пр-т, 10.

Вторник, 12 октября

Еще одна выставка (забавная и необычная) последнюю неделю работает в галерее Invalid House – художественная, архивная и природная выставка о грибах. Кроме картин с изображенными в различных стилях грибами на выставке можно встретить и настоящие грибы, которыми с организаторами поделились коллекционеры. Отмечается, что экспозицию собирали из работ известных и неизвестных авторов прошлого и настоящего. Билеты можно приобрести здесь.

Рижский проспект, 8.

Среда, 13 октября

В среду в библиотеке имени Лермонтова стартует Фестиваль актуального научного кино ФАНК – просветительский проект о мире и научных идеях. В рамках этого фестиваля пройдет масса полезных лекций и кинопоказов, первый сеанс состоится как раз вечером среды. Всем желающим покажут австралийский фильм "2040: будущее ждет" о жизни на планете через 20 лет, экологии, новых открытиях и технологиях. Показ бесплатный, но нужно зарегистрироваться.

Начало в 18.30, Литейный пр. 17-19.

Четверг, 14 октября

Если вечером не будет дождя, подумайте о краеведческой прогулке. Например, интереснейшая экскурсия пройдет по дому 35 на Большой Морской улице. Специалист музейно-выставочного центра "РОСФОТО", который сейчас занимает здание, расскажет об истории доходного дома начала XX века. Дом №35 считается одной из знаковых построек петербургского северного модерна с его запоминающимися интерьерами, майоликами и керамическими печами. Билеты на экскурсию быстро разбирают, постарайтесь запланировать культурный поход заранее.

Начало в 19.00, Большая Морская, д. 35, парадный корпус.

Пятница, 15 октября

Завершить рабочую неделю по традиции предлагаем концертом в Петрикирхе, где состоится музыкальный поединок клавиров: Ференца Листа и Фредерика Шопена. Под сводами лютеранской церкви исполнят произведения двух великих пианистов –фортепианные композиции Шопена и органные композиции Листа. Организаторы обещают интересные и необычные впечатления от своеобразного соревнования бессмертных сочинений. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00, Невский пр., 22-24.

Традиционная подборка событий на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм", Facebook / Invalid House; Кинопоиск.ру; citywalls.ru