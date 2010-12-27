Кубок губернатора Ленобласти разыграют 7 июля в деревне Энколово

В мероприятии планируется участие вице-губернатора Ленинградской области — руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Игоря Петрова.

Международные соревнования по конному спорту "XI Кубок губернатора Ленинградской области по конкуру" состоятся 7 июля в 13.00 в Энколово, где находится самый сложный и рейтинговый маршрут с высотой препятствий до 160 см.

В Гран-При примут участие сильнейшие жокеи России, Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Ленинградскую область на турнире представит мастер спорта международного класса Татьяна Бурлачко.

Победитель Гран-При станет обладателем Кубка Губернатора Ленинградской области и положит в свою копилку рейтинговые очки мировой серии Longines Masters, увеличив шансы в борьбе за Кубок мира 2019 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 5,5 млн рублей.

В мероприятии планируется участие вице-губернатора Ленинградской области — руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Игоря Петрова.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО