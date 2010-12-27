Ксения Собчак посетила Эрмитаж вместе с сыном

Телеведущая с сыном побывала на выставке, посвященной городскому музею.

В субботу, 16 февраля известная телеведущая посетила Эрмитаж вместе с двухлетним сыном Платоном.

"Пришли в самый любимый и родной Эрмитаж. Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем Эрмитажа обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву С" - написала журналистка в своем Instagram.

Напомним, что в Эрмитаже открылась выставка "Кто придумал букву "Э"", посвященная логотипу музея. Экспозиция была приурочена к 80-летию художника и дизайнера Аскольда Кузьминского. Здесь представлены все его работы. Отметим, что в середине 90-х он создал дизайн буквы, который теперь используется на афишах и буклетах хранилища.

Фото: ВКонтакте/Собчак против всех