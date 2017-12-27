Готова к регистрации: Собчак собрала 101 000 подписей на выборы президента

Ксения Собчак собрала необходимый объем подписей от населения для регистрации в качестве участника президентских выборов 2018 года.

Штаб Ксении Собчак отчитался об очередном успехе. Женщина-политик фактически готова к участию в президентских выборах 2018 года. Ее сторонники собрали необходимое число подписей от населения для регистрации в ЦИК. Об этом официально сообщил глава сети региональных штабов кандидата Тимур Валеев.

По его словам, штаб Ксении Собчак собрал более 101 000 подписей. Сбор проводился по всей стране, причем сразу 24 региона перевыполнили план в 2.5 тысяч подписей. Его слова передает портал Газета.ру.

В ближайшее время подписи будут переданы в ЦИК РФ. После этого Ксению Собчак официально зарегистрируют в качестве кандидата в президенты РФ.

Фото: sobchakprotivvseh.ru