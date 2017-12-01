Ксения Раппопорт: важно помнить о Холокосте

В большом зале академической филармонии прошёл концерт, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста.

Организаторы третий год подряд напоминают слушателем, как нелегко далась утрата своих граждан во времена Второй Мировой войны. В их память на сцене прозвучала поэма Гии Канчели "Стикс", которая объединила звучание симфонического оркестра филармонии и Концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Традиционно в этот день приглашенные гости приезжают в концертный холл, чтобы произнести свои слова об этой утрате. Ксения Раппопорт исполнила отрывки из мемуаров Паула Гласера "Танцующая в Аушвице".

"Танцующая в Аушвице" - один из важных и страшных документов о Холокосте, заставляет нас самих обнаруживать в себе нехорошие вещи. Это тяжело повествовать, потому что очень искренне и неприкрытое чувство внутри тебя отторгает эту боль. Ксения Раппопорт

В 21 век сложно удивить читателей и зрителей, из-за обильной информации, которая ежедневно транслируется в Интернете. Люди потихоньку забывают о событиях войны, которые произошли более пятидесяти лет назад во времена нацисткой Германии.



Нельзя забывать, на что способен человек, как убивали в газовых камерах, погребами заживо, сдирали. Но мы все люди! Что же происходит с нами, когда мы теряем человеческое обличие? Поэтому важно помнить, что произошло более пятидесяти лет назад. Мы должны ходить в музеи, на выставки, устраивать концерты, рассказывать детям, и сделать все, чтобы не допустить этого повторения.

Видео и фото: Piter.TV

Мила Сосновцева, Ксения Крохина