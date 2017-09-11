Компания из Петербурга заплатила 77 млн рублей за сорванные научные проекты

Приставы Северной столицы добились от компании, занимающейся разработкой научных проектов, выплаты авансов за два сорванных проекта.

Судебные приставы занимались взысканием со сговорчивой компании АО "Эл Тех СПб". Сначала к компании претензии возникли у одного из вузов города. Университет заключил договор с компанией на разработку технологии роста объемных монокристаллов карбида кремния. Результаты нужно было передать вузу. Однако договор был расторгнут из-за нарушения исполнителем обязательств. Заказчик внес аванс, однако организация отказалась возвращать деньги. Но суд постановил вернуть деньги университету.

Тогда за дело взялись приставы. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Петербургу, после уведомления компании об открытии производства на прием пришел представитель. Аванс и неустойка были оплачены в полном объеме.

Спустя некоторое время компания снова получила весточку от приставов. На этот раз у них хотели взыскать 55 миллионов рублей воинская часть. долг также оплатили в срок.