Кристофер Нолан призвал смотреть фильм "Довод" только в кинотеатрах

В российском прокате картина должна появиться 30 июля.

Новый фильм Кристофера Нолона "Довод", где главные роли сыграли Роберт Паттинсон и Дэвид Вашингтон, лучше всего смотреть в кинотеатре. Об это режиссер лично сказал в беседе с журналистами Deadline.

По словам Нолана, "Довод" больше остальных других его работ рассчитан на зрительский опыт именно на большом экране.

Эта та картина, изображением и звуком которой нужно наслаждаться именно в кинозале, и мы ждём с нетерпением, когда вы увидите, что мы создали

Кристофер Нолан

Ранее режиссер рассказал, что работал над сценарием фильма шесть или семь лет. По сюжету картины герои пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией, возвращением. Компьютерную графику в фильме использовали в фильме по минимуму. Съемки проходили в семи странах.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures