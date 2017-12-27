Кришито смирился с решением руководства "Зкенита" по Дзюбе и Шатову

Капитан "Зенита" принял решение руководства по поводу перевода Артема Дзюбы и Олега Шатова.

Капитан футбольной команды “Зенит” рассказал, что может только принять решение руководства по поводу перевода Дзюбы и Шатова в другие клубы. Кришито отметил, что уважает выбор тренера.

По мнению спортсмена, нападающий Артем Дзюба и полузащитник Олег Шатов являются хорошими игроками, поэтому они имели право расстроиться, что их “не ценят в команде так, как они хотели”.

Напомним, что ранее главный тренер команды Роберто Манчини заявил о том, что два игрока не отправятся вместе с “Зенитом” на зимние сборы основного состава. Это решение было поддержано президентом ФК Сергеем Фурсенко.