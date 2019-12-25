Крики неадекватного мужчины напугали петербуржцев на Васильевском острове

Кроме того, горожане подумали, что начался пожар.

Вечером в пятницу, 18 декабря, на 13-ой линии Васильевского острова произошел странный инцидент. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сначала в полицию поступил сигнал о странном черном дыме из трубы одного из домов. Прибывшие спасатели признаков пожара не обнаружили. Также горожан напугали крики неизвестного мужчины. Оказалось все просто: дым шел из-за того, что специалисты занимались протапливанием каминов в квартире на 5 этаже. А на первом этаже кричал горожанин, который находился в наркотическом опьянении. Его передали сотрудникам скорой помощи.

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Фото: Piter.TV