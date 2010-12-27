Крестный ход изменит движение общественного транспорта 12 сентября

Крестный ход пройдет в День Ништадского мира от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского.

В Санкт-Петербурге в среду, 12 сентября по Невскому проспекту пройдет Крестный ход. В связи с этим будут изменены маршруты следования общественного транспорта. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Крестный ход пройдет в День Ништадского мира от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского.

С 09:00 до 11:30 по Казанской пл., Казанской ул., наб. канала Грибоедова от Казанской пл. до Гороховой ул., пер. Сергея Тюленина троллейбус №17 пойдет: от к/ст "Сызранская ул." по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до Владимирской пл., далее по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко до к/ст "Ул. Костюшко" (обратно: по ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова).

С 10:30 до 12:00 по Невскому пр. от Казанской ул. до пл. Александра Невского:

№5: от к/ст "Таллинская ул." о Новочеркасскому пр., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) до к/ст "Литейный пр.";

№7: от к/ст "Таллинская ул." по Новочеркасскому пр., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Кирочной ул.) до к/ст "Литейный пр.";

№10: от к/ст "Ул. Кораблестроителей" по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Гороховой ул. до к/ст "Адмиралтейский пр." (обратно: по Адмиралтейскому пр., Дворцовому проезду);

№11: от к/ст "Ул. Кораблестроителей" по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Гороховой ул. до к/ст "Адмиралтейский пр." (обратно: по Адмиралтейскому пр., Дворцовому проезду);

№17: от к/ст "Сызранская ул." по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до Владимирской пл., далее по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко до к/ст "Ул. Костюшко" (обратно: по ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова).

С 10:30 до 14:00 по Невскому пр. от Казанской ул. до пл. Александра Невского и пл. Александра Невского

№1: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Новочеркасского пр., далее по Новочеркасскому пр. (в обратном направлении через Таллинскую ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) до к/ст "Литейный пр.";

№14: от к/ст "Река Оккервиль" по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева";

№16: от к/ст "Ж/д станция "Ручьи"" по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) до к/ст "Литейный пр.";

№22: от к/ст "Хасанская ул." по действующей трассе до Новочеркасского пр., далее по Новочеркасскому пр. (в обратном направлении через Таллинскую ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.) до к/ст "Литейный пр.";

№33: от к/ст "Пр. Солидарности" по действующей трассе до к/ст "Таллинская ул.".

Фото: pixabay.com