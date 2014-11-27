Крепость в Ивангороде попала на второе место в списке пяти самых красивых крепостей России

В 150 километрах от Санкт-Петербурга находится одна из самых красивых сохранившихся крепостей России.

Ивангородская крепость, расположенная в Кингисеппском районе Ленобласти в 150 километрах от Санкт-Петербурга, попала в топ самых красивых сохранившихся крепостей России, составленный rрупнейшим в мире онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar и размещенный на сайте turizm.ru. Помимо заложенной в 1492 году крепости-Ивангорода, в список попали Псковский кремль, занявший первую строчку, Новгородский детинец, Дербентская крепость и Смоленская крепостная стена.

Ивангородская крепость была названа в честь великого князя Ивана Третьего и построена за семь недель на Девичьей горе над рекой Нарвой для защиты Новгородской земли от западных соседей.

В комментариях под рейтингом пользователи самостоятельно продолжили список из пяти позиций. На шестое место предложили крепость Орешек в Шлиссельбурге.

Крепость "Орешек" будет отреставрирована к 700-летию, которое будет отмечаться в 2023 году.

Фото: turizm.ru