Кремль отреагировал на дело журналиста Френкеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вердикт суда.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что Кремль отреагировал на решение по делу журналиста Давида Френкеля.

По словам Дмитрия Пескова, акт неповиновения сотрудникам полиции был зафиксирован. Также в Кремле отметили, что значение имеет факт отсутствия информации о деле против полицейского, который сломал руку журналисту. Пресс-секретарь президента уточнил, что информации о расследовании не имеет.

Мы видели это судебное решение. Разумеется, определенное расследование предшествовало вынесению вердикта заявил Песков.

Напомним, инцидент полностью попал на видео. После случившегося у корреспондента диагностировали перелом. В Следственном комитете сомневаются, что это сделал полицейский.

Ранее мы писали,, что за конфликт на УИК суд оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 500 рублей.

Фото: pixabay