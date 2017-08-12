Стало известно содержание протокола, составленного на журналиста Френкеля

Журналисту сломали руку в избирательном участке.

В пятницу, 24 июля, стало известно содержание протокола, который был составлен на журналиста Давида Френкеля.

Журналисту сломали руку в избирательном участке. Издание "Медиазона" привела текст протокола. Из него следует, что журналисту вменяют неповиновение распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП), из него следует, что журналист вмешался в полномочия избирательной комиссии УИКа №2191 и создал "помеху участию участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Сотрудники полиции отметили, что видеосъемка на участке "создала угрозу конфиденциальности данных", сам корреспондент провоцировал конфликт.

Ранее мы писали, что СК усомнился в том, что полицейский сломал руку Френкелю.

Инцидент с журналистом Давидом Френкелем на петербургском УИК.

Фото: Piter.TV