На журналиста Давида Френкеля составят протоколы о неповиновении полицейскому

Журналист получил телеграмму с вызовом.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что на журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательнм участке, составят несколько протоколов.

Так, протоколы составят о неповиновении полицейскому, который сломал руку журналисту, а также о вмешательстве в работу избиркома и нарушении режима самоизоляции. Piter.TV лично получил подтверждение у Френкеля.

Ранее мы писали, что СК усомнился в том, что полицейский сломал руку Френкелю.