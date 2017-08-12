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На журналиста Давида Френкеля составят протоколы о неповиновении полицейскому

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Журналист получил телеграмму с вызовом.

В пятницу, 17 июля, стало известно, что на журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательнм участке, составят несколько протоколов. 

Так, протоколы составят о неповиновении полицейскому, который сломал руку журналисту, а также о вмешательстве в работу избиркома и нарушении режима самоизоляции. Piter.TV лично получил подтверждение у Френкеля.

Ранее мы писали, что СК усомнился в том, что полицейский сломал руку Френкелю.

Видео: Владимир Моложеня / Telegram 

Теги: давид френкель, журналист френкель, неповиновение полиции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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