Кремль не желает раскрывать детали переговоров на высшем уровне между Израилем и РФ

Дмитрий Песков не стал говорить о конкретике, которую обсуждали Путин и Беннет.

Кремль не желает раскрывать детали двусторонних переговоров на высшем уровне между Россией и Израилем. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Таким образом Дмитрий Песков отреагировал на вопрос СМИ о том, действительно ли лидер РФ во время своего общения с экс-премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обещал иностранному гостю "не устранять" украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт смог только подтвердить тот момент, что стороны поднимали вопрос проведения специальной военной операции и украинского кризиса. Этим темам был посвящен "не один час".

Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле подчеркнули, что Путин и Беннет, когда последний находился в должности действующего главы правительства еврейского государства, проводили друг с другом интенсивный диалог. Политик общались как лично, так и путем телефонных контактов.

В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США.

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