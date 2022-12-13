Дмитрий Песков не захотел говорить о ситуации, которая касается США и КНР.

В Кремле отказались комментировать инцидент с китайским аэростатом в США. Соответствующий вопрос официальному представителю российской администрации при президенте Владимире Путине задали корреспонденты во время регулярного телефонного брифинга. Чиновник пояснил, что этот вопрос требуется переадресовать Вашингтону или Пекину, так как он касается двусторонних китайско-американских отношений. В Москве добавили, что не планируют оценивать данную ситуацию.

Честно говоря, мы не хотели бы этого делать. Все-таки аэростат по всей видимости китайский, летел он в воздушном пространстве США. Это, наверное, скорее вопрос для двухсторонних китайско-американских отношений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что глава министерства по обороне США Ллойд Остин подтвердил прессе, что военные из Пентагона по поручению лидера Белого дома Джо Байдена в субботу 4 февраля сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в американское воздушное пространство. Шеф Пентагона уверен в том, что данный иностранный аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами страны.

В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном.

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