В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал сведения в западных СМИ о том, что Москва и Тегеран могут начать совместно изготавливать ударные беспилотники. Подобные предположения высказывались американскими журналистами из местного издания WSJ. Иностранцы полагают, что Россия и Иран могут начать строить завод. Чиновник из РФ напомнил о том, что страна имеет ряд собственных программ по производству летательных аппаратов для самых различных целей. Дмитрий Песков пояснил, что не изнает источники, на которых опиралась пресса в публикации своего материала.
Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков заявил, что Кремль ценит позицию Вучича по антироссийским санкциям.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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