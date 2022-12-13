Дмитрий Песков оценил материал WSJ о строительстве совместного завода.

В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном. Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал сведения в западных СМИ о том, что Москва и Тегеран могут начать совместно изготавливать ударные беспилотники. Подобные предположения высказывались американскими журналистами из местного издания WSJ. Иностранцы полагают, что Россия и Иран могут начать строить завод. Чиновник из РФ напомнил о том, что страна имеет ряд собственных программ по производству летательных аппаратов для самых различных целей. Дмитрий Песков пояснил, что не изнает источники, на которых опиралась пресса в публикации своего материала.

Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что Кремль ценит позицию Вучича по антироссийским санкциям.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ